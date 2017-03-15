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Kansızlıktan Bunamaya Pancarın Bilinmeyen Faydaları
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kansızlıktan bunamaya pancarın bilinmeyen faydaları

KANSIZLIKTAN BUNAMAYA PANCARIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Lif ve vitaminlerden zengin pancarı günde bir bardak tüketerek şekerden kansızlığa, bunumadan kansere kadar pek çok hastalığı önleyebilirsiniz

Tarih : 15 Mart 2017, 09:57
Puan Ver : Kansızlıktan Bunamaya Pancarın Bilinmeyen Faydaları(6/10)8


Pancar, son yıllarda yapılan araştırmaların gözdesi haline gelen son derece faydalı bir sebzedir. Ana vatanı Suriye ve Mısır olan bu sebze, ülkemizde de bolca üretilmekte ve tüketilmektedir. Bitki familyası incelendiğinde ıspanak ailesine dahil olduğunu görebiliriz. İçeriğinin incelendiği araştırmalar, pancarın tek başına bir vitamin deposu olduğunu gösteriyor.

Sağlığınız açısından sayısız faydası olan pancar; protein, karbonhidrat, lif ve sağlıklı yağlardan zengindir. Ayrıca folatü niasin, prodoksin, riboflavin, tiamin, A, C, E ve K vitaminleri, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, Bat ve Bet karoten yönünden de oldukça zengindir.

İçeriği saymakla bitmeyen bir sağlık deposu değil mi?



ANTİ-AGİNG POTANSİYELİ

Yeme alışkanlıklarımız, çoğu sebzenin yeşil yapraklarını atıp köklerini tüketmemiz yönünde gelişmiş. Hemen hepimiz aslında sebzenin kökü olan etli kısmını tüketip yapraklarını atıyoruz. Oysa yapılan araştırmalar; A vitamini, lutein ve karotenin pancar yaprağında bol miktarda bulunduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar pancar kökünde, kırışıklıklarla mücadelede önemli rol oynayan antioksidan maddelerin varlığını tespit etti. Yani pancar tüketerek genç kalmanız mümkün.

Ayrıca cildinizin en büyük düşmanlarından olan UV ışınlarının cildinize zarar veren etkisinden korunmak için pancar ve havuç suyunu birlikte tüketebilirsiniz. (Pancarın, içeriğindeki antioksidan maddelerin özelliklerini kaybetmemeleri için 15 dakikadan uzun pişirilmemesi gerekiyor.)



Kalp sağlığınızı için pancar tüketin

Yapılan araştırmalar pancarın, içeriğinde bulunan nitrik oksit adlı madde sayesinde damar esnekliğini artırdığını ve kan dolaşımını rahatlattığını gösteriyor. Pancarın damarlar üzerindeki bu etkisi, damar sertliği ve tıkanıklığı gibi hayati risk taşıyan hastalıkların seyrini yavaşlatmada faydalanılması gerekenler listesinin ilk sıralarına pancarın adını yazdırıyor. Yüksek tansiyon hastalığıyla mücadelede pancarın etkisi artık biliniyor.

Yapılan araştırmalara göre her gün bir bardak pancar suyu tüketmek, takip eden 24 saat boyunca tansiyonunuzun düzenli seyretmesine yardımcı oluyor.



 



kaynak:sabah








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