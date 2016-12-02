'Kansersiz Yaşam Derneği' yararına 2 gün boyunca sürecek olan alışveriş şenliği önceki gün Shangri-La Bosphorus'ta başladı. Katılımın oldukça yüksek olduğu 1. günde bir çokta etkinlik gerçekleşti.



'Kansersiz Yaşam Derneği' yararına 2 gün boyunca sürecek olan alışveriş şenliği önceki gün Shangri-La Bosphorus'ta başladı. Katılımın oldukça yüksek olduğu 1. günde bir çokta etkinlik gerçekleşti.



Dernek başkanı Dida Kaymaz ev sahipliğinde gerçekleşen alışveriş şenliğine, markalarıyla katılarak stand açan çok sayıda isim de dikkat çekiyordu. Bu isimlerin arasında; Pınar Altuğ, Helin Avşar, Öznur Yakın, İpek Köse, Aslı Şen ve Eda Kosif gibi çok sayı da isim yer alıyordu.



Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mehmet Topal'ın yardımsever eşi Selda Topal bu kez, Kansersiz Yaşam Derneği'ne yardım etmek için kolları sıvadı. Yeni Yıl Şenliğinde çocuk kanserlerine dikkat çekmek için “En Anlamlı Gol” sloganı ile sanat ve spor camiasından bir çok ismi bir araya getiren Selda Topal, herkesin takdirini topladı. Bekir İrtegün,Selçuk İnan, Volkan Bababacan, Eren Derdiyok ve Cenk Gönen gibi tanınmış futbolcularında katıldığı organizasyonda, futbolcular bu sefer kaleye geçti. Penaltı vuruşu yapan ünlü isimler arasında ise, Mustafa Ceceli, Metin Özülkü, Mert Kılıç ve Birol Namoğlu gibi isimler yer alıyordu. ‘Kansersiz Yaşam İçin Bir Şutta Sen Çek” sloganıyla hünerlerini konuşturan ünlü isimler büyük alkış aldı.







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