KANSEROJEN MADDELERİ VÜCUDUNUZDAN ATMAK İÇİN…
Çok pişmiş kırmızı et, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri kalın bağırsak kanserine yol açıyor. Prof. Dr. İpek, 'Korunmak için bol su tüketin' diyor.
Çok pişmiş kırmızı et, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri kalın bağırsak kanserine yol açıyor. Prof. Dr. İpek, 'Korunmak için bol su tüketin' diyor.
Adı bile insanı korkutmaya yeten kanserden korunmak için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Genel Cerrah Prof. Dr. Turgut İpek, kadınlarda akciğer ve meme, erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra her iki cinste de en sık görülen kanser türünün kalın bağırsak, yani kolorektal kanserleri olduğunu vurguluyor.
kaynak:sabah
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