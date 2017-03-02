Kanserojen Maddeleri Vücudunuzdan Atmak İçin…
Niran Ünsal: 'parayla Satsam Alan Olmazdı'
Aziz Yıldırım: Delikanlı Gibi Karşıma Çıksınlar
Dolar Ne Kadar?
Cudi'de Operasyon! Hepsi Ele Geçirildi
Deniz Gezmiş 70 Yaşında
İran'ın Başkenti Taşınıyor Mu?
Kira Gelirleri Bir Yılda Yüzde 18 Arttı
Azerbaycan Ermenistan Mevzilerini Vurdu
Yeni Nokia 3310 Bu İsmi Hak Ediyor Mu?
Yeni Nokia 3310 Bu İsmi Hak Ediyor Mu?
Huawei P10 Gerçekten Bu Paraya Değer Mi?
Chromebook Düşmanı Lenovo Miix 320
Oltalama Saldırıları'nın Yarısı Paranızı Çalmayı Hedefliyor
Tp-Link Neffos Gözde Modelleriyle Mwc 17'de
İkisi Bir Arada Bilgisayarlar Ne İşe Yarar?
Kuru Fırçalama En Etkili Cilt Soyma Tedavisi
Nusaybin'de Pkk'lı Terörist 'soro' Salih Öldürüldü
Bensu Soral Çağatay'ın Set Aşkı İçin Ne Dedi?
Trump'a Flynn'den Sonra İkinci Darbe!

kanserojen maddeleri vücudunuzdan atmak için…

KANSEROJEN MADDELERİ VÜCUDUNUZDAN ATMAK İÇİN…

Çok pişmiş kırmızı et, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri kalın bağırsak kanserine yol açıyor. Prof. Dr. İpek, 'Korunmak için bol su tüketin' diyor.

Tarih : 02 Mart 2017, 11:53
Puan Ver : Kanserojen Maddeleri Vücudunuzdan Atmak İçin…(10/10)10


Çok pişmiş kırmızı et, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri kalın bağırsak kanserine yol açıyor. Prof. Dr. İpek, 'Korunmak için bol su tüketin' diyor.



Adı bile insanı korkutmaya yeten kanserden korunmak için beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Genel Cerrah Prof. Dr. Turgut İpek, kadınlarda akciğer ve meme, erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra her iki cinste de en sık görülen kanser türünün kalın bağırsak, yani kolorektal kanserleri olduğunu vurguluyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kanserojen  Maddeleri  Vücudunuzdan  Atmak  İçin…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER