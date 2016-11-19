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KANSERLİ KIZ HASTALIĞA ÇARE BULANA KADAR DONDURULACAK


KANSERLİ KIZ HASTALIĞA ÇARE BULANA KADAR DONDURULACAK
Tarih : 19 Kasım 2016, 11:26
Puan Ver : Kanserli Kız Hastalığa Çare Bulana Kadar Dondurulacak(9/10)8


İngiltere'de bir mahkeme, nadir bir kanser türüne yakalanan 14 yaşındaki kız çocuğunun ölmeden önce yaptığı başvurusu üzerine, vücudunun dondurulup, hastalığa çare bulunduğu dönemde ‘çözülmesi'ni kabul etti.



Adı açıklanmayan küçük kız, bu taleple mahkemeye bizzat başvurdu. Boşandığı için onlardan ayrı yaşayan baba bu talebe itiraz etse de annenin de verdiği destek üzerine, mahkeme kızın talebini kabul etti.



Kısa süre önce son nefesini veren kız çocuğunun vücudu, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Scottsdale kentindeki soğutma merkezinde dondurularak koruma altına alındı.



Operasyonun masrafının 37 bin sterlin (yaklaşık 155 bin TL) olduğu belirtildi.



 



kaynak:mynet








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