Doç. Dr. Özlem Pelincan, insan ve hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için dışarıdan alması gereken ve vücutta sentezlenemeyen esansiyel yağların kanserli hücrelerin oluşmasını engellediğini söyledi.



İç Anadolu'da yetişen madımak otu, tarçın, nane, karanfil gibi birçok bitkiden elde edilen esansiyel yağlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özlem Pelincan, "Esansiyel yağlar bitkilerden elde edilen uçucu yağ benzeri sıvılardır.



Esansiyel yağlar modern tıbbın temelini oluşturur. Bazı bitkilerde bulunan esansiyel yağların özünü elde ederek farklı yöntemlerle; damıtma, presleme veya ekstraksyon yöntemiyle bu uçucu kısımları alıp gıdalarda kullanıyoruz. Sadece gıdalarda da değil kozmetik, ilaç sanayinde kullanılabilir" dedi.







kaynak:sabah