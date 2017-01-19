Kondurango Güney Amerika'da yüksek kesimlerde yetişen bir ağaçtır. Gövde kabukları kurutularak ilaç olarak kullanılır.



Kondurango Güney Amerika'da yüksek kesimlerde yetişen bir ağaçtır. Gövde kabukları kurutularak ilaç olarak kullanılır. Antioksidan ve anti bakteriyel etkilere sahiptir. Kanamayı durdurucu ve kanser hücrelerini yok edici etkileri vardır. Bunun dışında mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.



KUŞBURNU VÜCUDA VE GÖZLERE KUVVET VERİR



Kuşburnu başta C vitamini olmak üzere bol miktarda vitamin ve mineral içerir. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Cinsel isteği artırır. Kan dolaşımını hızlandırır ve kanı temizler. Vücuttaki atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bağırsak kurtlarını düşürür. Kansere karşı koruyucudur.



MİDE DOSTU PAPAYA



Papaya meyvesi; sindirim sistemi için iyi bir destekleyicidir. Hazmı kolaylaştırır. Yemek sonrası gaz, şişkinlik, mide ekşimesini giderir. Özellikle ülser hastaları için, yiyeceklerin midede fazla asit üretimine gerek duyulmadan hızlı bir şekilde sindirimini sağlar.



ADAÇAYI GAZLARI GİDERİR



Ülkemizde bolca yetişen ada çayı, gaz söktürücü etkisi nedeniyle mide ve bağırsak gazlarını gidermede faydalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardım eder. Dişleri beyazlatır ve güçlendirir. Sakinlik verir, çok sinirli ve gerginlik içinde olanlara faydalıdır.



HER DERDE DEVA KEFİR



Mucizevi içecek kefir muhteşem bir probiyotik kaynağı olarak bilinir. Kefir tüm alerjilere karşı en kuvvetli iyileştiricidir. Hiçbir yan etkisi bulunmayan güçlü bir antibiyotiktir. Bağırsak yolunu temizler. Bağırsak sendromuna iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır ve kolon kanserini tedavi edicidir.



BRONŞİTE OKALİPTÜS



Solunum yollarına ferahlık veren okaliptüs, öksürüğü keser. Boğaz ve burun iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Nezleye iyi gelir. Ateşi düşürür. Vücudu kuvvetlendirir. Bronşite ve diğer solunum yolları hastalıklarında faydalıdır.







kaynak:sabah