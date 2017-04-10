

Kanser haftasında farkındalık oluşturarak, hastalığa dikkat çekmek amacıyla "Kanserle Yaşam Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda kanser hastaları, yakınları ve hekimler bir araya geldi. Hekimler, kanserle mücadelede tütün, alkol kullanımının sınırlandırılmasına dikkat çekerken beslenme ve sporun önemine vurgu yaptı.



Prof. Dr. Güney, kanser hastalığının son yıllarda artış göstermesiyle ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu: "Kanser artıyor, bunu biliyoruz. Kanser arttıkça bununla savaşma olasılıklarınız da artıyor. Onkoloji ile ilgilenen diğer bilim dallarında da hızlı bir artış var. Radyasyon onkolojisi bilgisayar teknolojisine bağımlı, bilgisayar teknolojisi hızlı ilerledikçe radyasyon onkolojisi de her geçen gün ivmeleniyor. Her 4 kanser hastasından en azın 3'ü tedavi süreci boyunca radyoterapi tedavilerinden de yararlanıyor ve bu da tamamen şifa amaçlı oluyor. Dolayısıyla kanser artıyor ama tedavi şekillerimiz radyasyon onkolojisindeki ivmelerimiz de artıyor. Korkmuyoruz. Hep birlikte savaşıyoruz." Hastalara tedavi süreçleri için de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Güney, tedavide en önemli faktörün hekimlere ve hemşirelere güvenilerek eş zamanlı bir tedavinin yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu süreçte hekim önerilerinin önemli olduğunu söyledi.







kaynak:habertürk