KANSERLE İLGİLİ YENİ KEŞİF!
Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella bakterisini kullanarak kansere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi uyandırmayı başardı.
Bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları bir deneyde insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella bakterisini kullanarak kansere karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi uyandırmayı başardı.
Güney Kore'de Chonnam Ulusal Üniversitesinden bilim adamları, insan kolon kanseri hücreleri enjekte edilmiş fareler üzerine yaptıkları deneyde, Salmonella bakterisinin güçlendirilmiş bir versiyonunun tümörleri gerilettiği ve bu tür tedavilerde ilk kez kanserli hücrelerin yayılmasını engellediğini belirledi.
Deney için insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan bakterinin vücuttan kolay atılabilen zararsız bir türünü, "Flab" ismi verilen bir protein enzimini salgılayacak şekilde güçlendiren bilim adamları, ardından bunu 20 kanserli fare üzerinde denedi. Üç gün sonra farelerin bakteriyi iç organlarından tamamen temizlediği fakat bakterinin kanserli hücrelerde yaşamaya devam ettiği görüldü. Aradan 120 gün geçtikten sonra 20 fareden 11'inde kanserli hücrelerin tamamen yok olduğu gözlendi.
kaynak:sabah
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