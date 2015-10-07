

İngiltere Chorleywood kentinde yaşayan Paul Singleton burun deliğinde çıkan tümör yüzünden ameliyat oldu ama burnunu tamamen kaybetti.Şimdi kolundan alınan kıkırdakla alnında yeni burnunu büyütüyor.



Kanseri yenmeyi başaran adamın normal hayatına dönebilmesi için ona kıkırdak dokudan yeni bir burun inşa eden doktorlar, bu yeni burnun sadece 6 ayda çökmesi sonucu yeni bir yöntem arayışına girişti. Northwick Park Hastanesi'nden doktorlar Singleton'a eğer isterse onun için alnında yeni bir burun büyütebileceklerini söyledi ve normal bir görünüme kavuşmak isteyen adam da bu teklifi kabul etti.