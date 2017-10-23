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KANSERİ UMURSAMAYIP EVLENDİLER, ŞİMDİ SON BİR ARZULARI VAR: ÇOCUK SAHİBİ OLMAK


Kanseri Umursamayıp Evlendiler, Şimdi Son Bir Arzuları Var: Çocuk Sahibi Olmak
Tarih : 23 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Kanseri Umursamayıp Evlendiler, Şimdi Son Bir Arzuları Var: Çocuk Sahibi Olmak(7/10)3

Yeşim Gökyar (25) ile Orhan Koza (32)... Ezber bozan, dev bir aşk hikayesinin kahramanları. Onların aşkı, kansere inat yeşerdi. Sık sık rastlanan "Hasta olunca eşi terk etti" ve "Hastanede eşini bırakıp kaçtı" gibi haberlerin aksine onlar el ele verdi ve aşklarıyla ezber bozdu.

TEK ŞANS BÜYÜK UMUT

Yeşim cilt kanseri. Kendi deyimiyle "16 yıl, 192 ay, 832 hafta, 1 milyon 401 bin 160 saat"tir kanserle mücadele ediyor. En büyük destekçisi ailesi. Ailesi tedavi masraflarını, üç daire bir araba satarak karşıladı. Yeşim ise hastalığına pozitif bakış açısıyla karşı koydu. Hastane odasında "Kirli ayaklarınla benliğimde dolaşmana izin vermeyeceğim kansercim. Bunu sakın unutma" diye yazdı. "Kemoşla (kemoterapi) değil kansercikle savaşmayı seviyorum" dedi. Orhan ise bir ayakkabı firmasında çalışıyor. 6 kardeşi var. Yeşim'le aynı mahallede oturuyorlardı ama tanışmıyorlardı. Bir gün bir ortak arkadaşlarının aracılığıyla tesadüfen yolları kesişti. Yeşim'e aşık oldu ve peşine düştü. Daha ilişkilerinin başıydı. Yeşim, Orhan'a "Ben hastayım. Sana hiçbir şey veremem" dedi. O günlerde bir otomobil Yeşim'in ayağını ezmişti. Orhan, hastalığı buna yordu. Ta ki Yeşim'in bir arkadaşı, "O çok ileri derecede kanser. Ciddi sıkıntıları var. Sen bu kıza boşuna ümit verme" diyene kadar. Hastalığı öğrenince sarsıldı Orhan ama sevdasından vazgeçmedi. Yeşim'i alın yazısı gördü. "Bu kızın bir gün bile ömrü varsa onunla evleneceğim" dedi.

Yeşim'in çocuk için tek canlı yumurtasının kaldığı belirlenince; Orhan "Hemen evlenelim" diye ısrarcı oldu ve onu ikna etti. Geçen 24 Eylül'de evlendiler. Şimdi bir çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi görüyorlar. Belki tek şansları var ama umutları büyük. Yeşim Gökyar "Doktorlar benim için "Yapabilecek birşey yok" dedi. Dosyamı kapatıp beni taburcu etti. Ben ölümle savaşırken o bana aşık oldu. Ben kanser olduğum için onu istemedim. O ise bana "Ne olursa olsun seninle evlenmek istiyorum" dedi. Ailesini beni istemeye gönderdi. İki ay sonra evlendik. Kanserciğe inat Orhan'a bir bebek vereceğim" diye konuştu.

Orhan, kanser tedavisi gördüğü için saçları dökülen Yeşim gibi saçlarını kazıttı. Günlerce onunla hastanede kaldı. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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