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kanseri karnındaki bebeğiyle yendi

KANSERİ KARNINDAKİ BEBEĞİYLE YENDİ

Samsun'da mesane kanseri teşhisi konan kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hastalığını yendi

Tarih : 13 Nisan 2016, 10:03
Puan Ver : Kanseri Karnındaki Bebeğiyle Yendi(6/10)4


Samsun'da 26 yaşındaki Müge Pirdal idrarda kanama şikayetiye başvurduğu hastanede mesane kanseri olduğunu öğrendi. 6 aylık hamile kadın dünyada sadece 40 kişide görülen bu hastalığı karnındaki bebeğiyle birlikte yendi



Samsun'da 6 aylık hamile bir hasta, dünya tıp literatüründe bugüne kadar 40 hastanın yakalandığı kanseri karnındaki bebeğiyle birlikte yendi.



İdrarda kanama şikayetiyle Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvuran 26 yaşındaki Müge Pirdal'ın yapılan tetkikler sonucunda idrar torbasında tümör olduğu tespit edildi. Mesane kanseri teşhisi konan 6 aylık hamile hastanın bebeğine zarar vermeden tümörün nasıl temizlenebileceği ile ilgili çalışmalara hemen başlandı. Genç anne adayını operasyona alan doktorlar, bu zamana kadar dünyada genç hamileler arasında 40 hastada rapor edilen tümörü, endoskopik yöntemle temizleyerek anne ve bebeğini sağlığına kavuşturdu.



Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniği, dünyada nadir gözüken operasyonlardan birine ev sahipliği yaptı. 26 yaşında 6 aylık gebeliği olan Müge Pirdal'ın kliniklerine idrardan kan gelmesi şikayetiyle başvurduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hamit Öztürk, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Yapılan değerlendirmede hastanın idrar torbasında tümöral oluşum gözlenmesi üzerine kliniğimize yatırılmasına karar verdik. Anne adayı 6 aylık gebe olduğu için gebelik sonuna kadar operasyonun bekletilmesi, bebeğin yaşamını tehdit edebileceği gibi tümörün de yayılmasına neden olabilirdi. Gebelik sırasında tümör oluşumu dünyada nadir vakada bildirilmişti. Hem anne hem de bebeğe zarar gelmeden operasyon yöntemleri değerlendirilip spinal anestezi ile tümöral oluşuma müdahale etme kararı alındı. Hastaya narkoz verilmeden 'spinal anestezi' ile belden uyuşturularak, herhangi bir kesi yapmadan idrar kanalından girilerek kanserli alan tamamen kazınarak temizlendi. Hastamız hamileliğinde herhangi bir sorun olmadan sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Kontrollerine devam etmekteyiz."








Etiketler: Kanseri  Karnındaki  Bebeğiyle  Yendi    haber

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