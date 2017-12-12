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Kansere Yakalanan İş Adamı Tedaviyi Reddetti, Hayata Veda Partisi Düzenledi

KANSERE YAKALANAN İŞ ADAMI TEDAVİYİ REDDETTİ, HAYATA VEDA PARTİSİ DÜZENLEDİ

80 yaşındaki Satoru Anzaki isimli Japon iş adamı, kansere yakalandığını öğrendikten sonra ilaç kullanmayı reddederek, yakınlarına teşekkür etmek için bir veda partisi düzenledi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Kansere Yakalanan İş Adamı Tedaviyi Reddetti, Hayata Veda Partisi Düzenledi(9/10)5

Ölümcül bir kansere yakalanan 80 yaşındaki Japon iş adamı Satoru Anzaki, yakınlarına teşekkür etmek ve elveda demek için büyük bir parti düzenledi.

SAFRA KESESİ KANSERİ OLDU

İş makineleri devi Komatsu'nun eski yönetim kurulu başkanı Anzaki'ye, Ekim ayında safra kesesi kanseri teşhisi konulmuştu. Anzaki dünkü partiye aralarında dostları, okul arkadaşları, iş ortakları ve çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 1000 kişiyi davet etti.

Japon iş adamı parti için başkent Tokyo'daki bir otelin salonunu kiraladı ve salonu biriktirdiği anılarla donattı.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Satoru Anzaki partiden sonra yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca tanıştığım insanlara 'teşekkür ederim' diyebildiğim için mutluyum. Kalan zamanımı mümkün olduğunca kaliteli bir şekilde geçirebilmek için, yan etkileri nedeniyle tedavi görmemeye karar verdim" dedi.

DANS GÖSTERİSİ YAPILDI

Anzaki, partideki atmosferin melankolik bir havaya bürünmemesi için, memleketi Tokuşima'dan bir dans grubuna gösteri de yaptırdı. Japon medyasına göre Anzaki, minnettarlığını gösterebilmek için partide mümkün olduğu kadar çok kişiyle el sıkışmaya çalıştı.

Eski bir şirket çalışanı "Çok eğlenceli bir partiydi. Ben de bir hastalıktan muzdaripim ve parti sayesinde kalan hayatımı nasıl yaşayabileceğimi yeniden düşünmeye başladım" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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