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KANSERE YAKALANAN GENÇ KADININ YÜZÜNÜ GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR


Kansere Yakalanan Genç Kadının Yüzünü Görenler Hayrete Düşüyor
Tarih : 07 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Kansere Yakalanan Genç Kadının Yüzünü Görenler Hayrete Düşüyor(10/10)6

Çin'de nadir görülen bir kanser türünün pençesine düşen genç kadının görüntüsü, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İngiliz The Sun gazetesinin haberinde adı anılmayan kadının, 'nöroblastom'a (çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü) yakalandığı düşünülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE YAYILDI

Hastalık nedeniyle talihsiz kadının küçük yaştan itibaren boynu ve yüzü şişiyor. Maddi imkansızlıktan ötürü böbrek üstü bezlerindeki şişkinlikler de kontrol edilemiyor. Bir sivil toplum kuruluşu, kadının evine yaptıkları ziyareti yansıtan görüntüleri internette yayınladı. STK temsilcilerinin, nasıl yaşayabildiğini anlamak için kadının evine gittiği ifade edildi.

AİLENİN PARASI YOK

Söz konusu videoda kadın ve annesi, yüzü bu halde olmasına rağmen nasıl yemek yiyebildiğini ve köyden gelen yardımlarla kıt kanaat geçindiklerini anlatıyor. Çinli kadının durumunun tam olarak anlaşılabilmesi için hastalığıyla ilgili net bir teşhis konması gerekiyor. Ancak ameliyat ve radyasyon tedavisi gerektirebilecek bu süreç için ailenin hiç parası yok.STK çalışanları, kadının yurtdışında tedavi görmesi gerekebileceğini vurguluyor. Ancak gerekli para bulunsa bile zor durumdaki kadın, kesin olarak bu seçeneği değerlendireceğini söylemiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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