O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kansere yakalanan fatih erkoç: inşallah düzeleceğim

KANSERE YAKALANAN FATİH ERKOÇ: İNŞALLAH DÜZELECEĞİM

Lenfoma kanserine yakalanan Fatih Erkoç, tedavisini Bodrum'da sürdüreceğini söyledi.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 10:37
Puan Ver : Kansere Yakalanan Fatih Erkoç: İnşallah Düzeleceğim(6/10)3


Fatih Erkoç, “Bodrum'da doktorlarımız çok iyi, hastanelerimiz de öyle. İstanbul'da tedavi olmaya gerek duymadık” diye konuştu.



Hastalığının tedavisinin yüzde 60 moral yüzde 40 ilaca bağlı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, “İnşallah düzeleceğim” dedi.Eşi Fatih Erkoç'u bir an olsun yalnız bırakmayan Mehlika Erkoç, ”Yemesine, içmesine, güneşten korunmasına dikkat edeceğiz. İnşallah başarılı olacağız. İşlerini devam ettirmesini sağlamak istiyoruz. Yanındayım, arkasındayım, destek olacağım” dedi.








Etiketler: Kansere  Yakalanan  Fatih  Erkoç  İnşallah  Düzeleceğim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER