KANSERE YAKALANAN FATİH ERKOÇ: İNŞALLAH DÜZELECEĞİM
Lenfoma kanserine yakalanan Fatih Erkoç, tedavisini Bodrum'da sürdüreceğini söyledi.
Fatih Erkoç, “Bodrum'da doktorlarımız çok iyi, hastanelerimiz de öyle. İstanbul'da tedavi olmaya gerek duymadık” diye konuştu.
Hastalığının tedavisinin yüzde 60 moral yüzde 40 ilaca bağlı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, “İnşallah düzeleceğim” dedi.Eşi Fatih Erkoç'u bir an olsun yalnız bırakmayan Mehlika Erkoç, ”Yemesine, içmesine, güneşten korunmasına dikkat edeceğiz. İnşallah başarılı olacağız. İşlerini devam ettirmesini sağlamak istiyoruz. Yanındayım, arkasındayım, destek olacağım” dedi.
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