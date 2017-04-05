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kansere karşı düşük doz aspirin

KANSERE KARŞI DÜŞÜK DOZ ASPİRİN

ABD'de, düşük dozda alınan aspirinin kanserden ölümleri azaltabileceği açıklandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Kansere Karşı Düşük Doz Aspirin(9/10)8


1980-2012 arasında 86 bin kadın ve 43 bin erkeğin sağlık raporları incelendi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyeni ve Massachusetts Hastanesi'nden doktor Yin Cao, "Kanıtlar aspirini düşük dozda kullanmanın sadece kanserden değil, kardiyovasküler hastalıklardan da ölüm oranlarını azalttığını gösteriyor" dedi.



 



 



kaynak:sabah








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