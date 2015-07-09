Türk bilim insanları, doku ve organ hasarlarını onarabilmek için, nadir bulunan bir amfibi türü olan aksolotlar üzerinde çalışmaya başladı.



Tüm vücudunu 2 ay içinde onarabilen tek canlı olan "aksolot"lar üzerinde çalışan Türk bilim insanları, kalp, beyin, böbrek gibi tüm organlarda tamir kapasitesini artırmayı hedefliyor







Tüm vücudunu 2 ay içinde onarabilen tek canlı olan aksolotlar, ölümcül hastalıkların tedavisinde umut ışığı oldu. Bilim insanları, hasarlanmış beynini, kesilmiş omuriliğini ve kalbini tamir edebilen aksolotlar üzerinde çalışarak sinir sistemi, kalp damar sistemi, üreme sistemi hastalıkları ve yaralanmalar gibi doku hasarlı hastalıklara çare bulacak. Belki kanserin bile sonu getirilecek.



