

Doç. Dr. Serdar Altınay, Dünya Sağlık Örgütüne göre, kanserden ölümlerin üçte birinin, yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, tütün ve alkol kullanımı gibi 5 davranış bozukluğundan oluştuğunu belirterek, "Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si ise tütün kullanımına bağlı olarak gerçekleşmektedir." dedi.



Altınay, kontrolsüz hücre çoğalması anlamına gelen ve oluşumunda genetik, çevresel, beslenme gibi çok faktörlü nedenlerin etkili olduğu kanserin; yüzyılın, şimdi ve gelecekte en büyük sorunlardan birisi olduğunu söyledi. Kanser istatistikleri için tüm dünyada Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerinin kullanıldığını aktaran Altınay, buna göre kanserin 2015'te 8,8 milyon ölümle tüm ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer aldığını ifade etti.







kaynak:sabah