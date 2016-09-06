Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

kanserden ölen taraftarın ismini stada verdiler

KANSERDEN ÖLEN TARAFTARIN İSMİNİ STADA VERDİLER

Almanya'nın Darmstadt kulübü, kanser nedeniyle 26 yaşında vefat eden taraftarı Jonathan Heimes'ın adını stada verdi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 10:42
Puan Ver : Kanserden Ölen Taraftarın İsmini Stada Verdiler(6/10)8


Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98, sponsorunun da onayıyla Mart ayında hayatını kaybeden taraftar Jonathan Heimes'ın ismi stadına verdi.



26 yaşındaki Heimes kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Merck-Stadion olarak bilinen stat, 2016-17 sezonunda Jonathan Heimes adını aldı.  Kaptan Aytaç Sulu da Darmstadt'ın Heimes ile özdeşleşmiş bir kulüp olduğunu söyledi.



2014 yılına kadar Almanya üçüncü ligi'nde oynayan Darmstadt, geçen sezon Bundesliga'yı 14. sırada bitirdi. Kulübün başkanı Rudiger Fritsch de takımın bu başarısında Heimes'in azminin çok önemli olduğunu ve futbolcuları çok etkilediğini vurguladı.








Etiketler: Kanserden  Ölen  Taraftarın  İsmini  Stada  Verdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER