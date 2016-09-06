KANSERDEN ÖLEN TARAFTARIN İSMİNİ STADA VERDİLER
Almanya'nın Darmstadt kulübü, kanser nedeniyle 26 yaşında vefat eden taraftarı Jonathan Heimes'ın adını stada verdi.
Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98, sponsorunun da onayıyla Mart ayında hayatını kaybeden taraftar Jonathan Heimes'ın ismi stadına verdi.
26 yaşındaki Heimes kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Merck-Stadion olarak bilinen stat, 2016-17 sezonunda Jonathan Heimes adını aldı. Kaptan Aytaç Sulu da Darmstadt'ın Heimes ile özdeşleşmiş bir kulüp olduğunu söyledi.
2014 yılına kadar Almanya üçüncü ligi'nde oynayan Darmstadt, geçen sezon Bundesliga'yı 14. sırada bitirdi. Kulübün başkanı Rudiger Fritsch de takımın bu başarısında Heimes'in azminin çok önemli olduğunu ve futbolcuları çok etkilediğini vurguladı.
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