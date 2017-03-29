Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

kanserden korunmanın yolları nelerdir?

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Soley Bayraktar, kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi

Tarih : 29 Mart 2017, 10:45
Puan Ver : Kanserden Korunmanın Yolları Nelerdir?(9/10)9



Ülkemizde her yıl 200 bine yakın kişiye kanser teşhisi konuluyor. Ancak yaşam şeklinde yapılan birkaç olumlu değişiklik sayesinde kanser yüzde 30-40 oranında önlenebiliyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Soley Bayraktar, kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.




Kadın, erkek ve çocuk ayırt etmeden her yaştan her dönemde insanın yakalanabileceği bir hastalık olan kanserle mücadelede gelişen teknoloji ve tıp bilgileri ile önemli bir mesafe kat edildi. Ayrıca genetik miras, yaşam tarzı ve çevresel sebepler de göz önüne alınarak, basit önlemlerle kanser riski en aza indirilebilir.



 



kaynak:habertürk










Etiketler: Kanserden  Korunmanın  Yolları  Nelerdir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER