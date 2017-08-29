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Kanserden kaybettiği göğsüne, uyuşturucu saklamış

KANSERDEN KAYBETTİĞİ GÖĞSÜNE, UYUŞTURUCU SAKLAMIŞ

Antalya'da meme kanserinden göğsünün biri alınan ve uyuşturucu maddeyi buraya saklayan kadın gözaltına alındı.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Kanserden Kaybettiği Göğsüne, Uyuşturucu Saklamış(6/10)2

Antalya'da meme kanserinden göğsünün biri alınan ve uyuşturucu maddeyi buraya sakladığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

110 GRAM EROİN VE 4 BİN 750 TL ELE GEÇİRİLDİ

Narkotim ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri Emine K. ve Nurdagül A.'yı gözaltına aldı. Kadınların üzeri ve evlerinde yapılan aramada, 110 gram eroin, 4 bin 750 TL ve hassas terazi ele geçirildi.

Nurdagül A.'nın meme kanseri olduğu ve alınan bir göğsünün boşluk yerine uyuşturucu maddeleri sakladığı öğrenildi. Şüpheli kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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