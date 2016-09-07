Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile kurulan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) erken teşhisle hayat kurtarıyor.



Kanserde erken teşhis amacıyla Gaziantep'te kurulan KETEM, özellikle kadınlardaki meme kanseri ve rahim ağzı kontrollerinde erken teşhis edilen 3 hastadan 1'i kurtarılıyor. Daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi KETEM'in ikinci merkezini açtı. Merkezin yanı sıra KETEM araçlarıyla da ilçe ve köylerde gezilerek kadınlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor.