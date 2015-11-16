Kanser tespitinde yüksek hassaslık sağlayan MR ve tanı koymada üstün özellik gösteren PET uygulamalarının bir arada kullanıldığı PET MR ile kanser, Alzheimer, kalp ve beyin hastalıklarının erken teşhisinde yeni dönem başlıyor.



Kanser tespitinde yüksek hassaslık sağlayan MR ve tanı koymada üstün özellik gösteren PET uygulamalarının bir arada kullanıldığı PET MR ile kanser, Alzheimer, kalp ve beyin hastalıklarının erken teşhisinde yeni dönem başlıyor.



PET MR cihazında tüm vücut için tek bir çekim yapılması yeterli oluyor. Bu çekimde, en hassas görüntüleme elde ediliyor ve 5 mm ye dek küçük boyuttaki tümörler bile anında tespit edilebiliyor.Türkiye'de ilk kez hastaların hizmetine sunulan PET MR, dünyadaki en yaygın iki hastalığın tanı ve teşhisinde teknolojinin sunduğu en önemli buluş olarak kabul ediliyor.



“DEFALARCA ÇEKİM YAPILMASI TARİHE KARIŞIYOR”



Tüm vücut görüntülemede etkin çözüm sunan PET MR'ın hastalığın tanı ve tedavi takibi süresinde önemli bir avantaj sağladığına dikkat çeken Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Numan Cem Balcı cihazla ilgili şu bilgileri verdi;



“Hastalarımız eskiden bize bir çanta dolusu CD'lerle gelirdi ve yaptırdıkları çok sayıda MR ve PET taramalarının bir o kadar da ayrı raporu olurdu. PET MR ile bu tarihe karışıyor diyebiliriz. Tek çekimde tüm vücudu şu anda dünyadaki en üstün teknolojiyle, olabilecek en hassas şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde doktorlar tek çekimde karar verebiliyor ve hasta başka görüntüleme işlemine gerek duymuyor. PET MR ile ayrıca kanserin tanıdan sonra da çevre dokulara sıçrayıp sıçramadığını ve tedaviye verilen yanıtı çok net ve erken dönemde tespit edebiliyoruz.



Tek çekimde ileri görüntüleme elde edebilmek, doktorlar olarak bize ve hastalara erken teşhis yapabilme konusunda çok büyük avantaj sağladığı gibi zaman ve maliyet açısından da tasarruf sağlıyor”



“TEDAVİ ALTINDAKİ KANSER HASTALIĞINDA EVRELEME SÜRECİNİ RAHATLATIYOR”



Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden Medikal Onkolog Doç. Dr. Sezer Sağlamise PET MR cihazının tedavi altındaki kanser hastalığının da evrelemesinde büyük rol oynadığını belirtirken, bunun hastayı gereksiz ameliyatlardan kurtarabileceğini söyledi. Sağlam, ‘PET CT'de görünmeyen bir lezyon, PET MR cihazında görülebiliyor. Bu da sıçrayan kanseringözden kaçma riskini önemli oranda önlüyor.' dedi.



“HASTALAR %70 DAHA AZ RADYASYON ALIYOR”



Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları ve Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Bülent Ünalan, ‘PET ve MR'ı tek cihazda buluşturan PET MRteknolojisi ile ilgili, ‘Tedavinin gerçekten devam etmesinin gerekip gerekmediğine karar verme aşamasında çok önemli bir rol oynuyor. En büyük avantajlarından biri de hastanın çok düşük düzeyde radyasyona maruz kalması.Hastanın aldığı radyasyon, PET CT'ye göre yüzde 70 oranında azalıyor. Bu da cihazı özellikle çocuk ve genç hastalar için tercih edilebilir kılıyor.' dedi.



“ALZHEİMER'I ERKEN TEŞHİS ETMENİN EN KESİN ÇÖZÜMÜ PET MR CİHAZINDA”



PET MR cihazının Alzheimer, bunama ve kalp hastalıklarında etkin şekilde kullanıldığını belirten Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Topçular, “Bu cihaz sayesinde Alzheimer ve bunamayı en erken döneminde tespit edebiliyoruz. Bu da tedavi için büyük bir avantaj sağlıyor. Alzheimer'ı en erken seviyede tespit etmek için şu anda en ileri teknoloji PET MR cihazında bulunuyor” dedi.



İleri teknoloji ürünü olan PET MR cihazı ile 3 boyutlu değerlendirme yapılarak en hassas düzeyde bilgi almak mümkün. Hastalıkların tanı ve tedavi takibi süreçlerinde sağladığı üstünlüklerin yanı sıra, PET MR, hastalara zamandan da önemli tasarruf sağlıyor. Onkoloji alanında düşük radyasyon, hızlı ve etkin sonuç ile PET MR cihazı, özellikle çocuk hastalar için de tercih sebebi.