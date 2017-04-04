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kanser uzmanı uyardı! kanserde artışın ilk nedeni...

KANSER UZMANI UYARDI! KANSERDE ARTIŞIN İLK NEDENİ...

Dr. Yavuz Dizdar, son dönemde artan kanser vakalarında endüstriyel yoğurdun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:42
Puan Ver : Kanser Uzmanı Uyardı! Kanserde Artışın İlk Nedeni...(5/10)7


İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Yavuz Dizdar, son dönemde artan kanser vakalarında endüstriyel yoğurdun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi.



Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi'nde 'Beslenme ve Sağlık İlişkisi' konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Yavuz Dizdar, hazır yoğurtlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



"ENDÜSTRİYEL YOĞURTTAN UZAK DURULMALI"



Endüstriyel yoğurdun yapay bir ürün olduğunu ileri süren Dr. Dizdar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolapta bekleyen yoğurdu haftalar boyunca üstten yemeye devam etseniz bir şey olmuyor. Bunu ben defalarca test etmiş biri olarak biliyorum. Biraz dikkat eden herkesin de bildiğini düşünüyorum. Bir ürün bu kadar çok tüketiliyorsa, bu kadar derin bir değişime gitti ise sorun var demektir. Bir gıdanın bozulma biçiminin dönüşmüş olması, ekşimenin ötesinde küflenmeyi bile atlıyor olması, içerikte çok fazla değişiklik yapıldığını gösterir. Kimse kusura bakmasın. Bunlar yoğurt değil. Bu yoğurt yöntemi bilinçli bir şekilde Türkiye'ye dayatılıyor. Bu güçler, yoğurda ilişkin Türkiye'deki yasal tebliğleri bile değiştirdi."



 



kaynak:habertürk








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