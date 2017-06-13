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kanser tedavisi gören genç futbolcudan kötü haber

KANSER TEDAVİSİ GÖREN GENÇ FUTBOLCUDAN KÖTÜ HABER

Geçtiğimiz Aralık ayından testis kanseri konulan ve ameliyatının ardından iyileşme sürecine giren Athletic Bilbao'nun genç yıldızı Yeray Alvarez'in durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:43
Puan Ver : Kanser Tedavisi Gören Genç Futbolcudan Kötü Haber(8/10)7


Kanser teşhisi konulduktan sonra tedavisine başlanan ve yapılan operasyonla tümörün başarıyla alındığı 21 yaşındaki Alvarez'den tekrar kötü haber geldi.



Athletic Bilbao, yapılan kontroller sonucunda genç oyuncuda yeniden kanser kitlesine rastlandığını ve İspanyol futbolcunun 3 ay boyunca kemoterapi tedavisi göreceğini açıkladı.



Yeray Alvarez, kanser teşhisi konulmadan önce takımıyla 17 maça çıkıp 2 asist yapmıştı.

 



 



kaynak:sabah








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