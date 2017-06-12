Amerikan Kanser Toplumu (ACS) tarafından hazırlanan araştırmaya göre sigara kullanımı azalmasına rağmen sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kansere bağlı ölümlerin önünü açtığı belirlendi.



Bu kanserlerden 13'ünün nedeni ise aşırı kilo. Habere göre Amerikan Kanser Toplumu'ndan Richard Wender, "Obezite ve hareketsiz yaşamın kansere yol açma oranının sigarayı geçebilmesi olağanüstü gibi görünse de sonuç muhtemel.