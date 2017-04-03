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kanser olan kişiye hastalığı nasıl söylenmeli?

KANSER OLAN KİŞİYE HASTALIĞI NASIL SÖYLENMELİ?

Uzm. Dr. Hülya Yanbay, kanser tedavisinde tanıdan başlayarak her evrede görülen psikolojik reaksiyonlar farklılık gösterdiğini belirterek, "Bunların bir kısmı normaldir.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:42
Puan Ver : Kanser Olan Kişiye Hastalığı Nasıl Söylenmeli?(8/10)5


Uzm. Dr. Hülya Yanbay, kanser tedavisinde tanıdan başlayarak her evrede görülen psikolojik reaksiyonlar farklılık gösterdiğini belirterek, "Bunların bir kısmı normaldir. Hatta kişinin uyumunu sağlarlar, bu tepkiler anlayışla karşılanmalıdır. Fakat uyumu bozucu tepkiler genellikle psikiyatrik değerlendirme ve tedavi gerektirir" dedi.



Uzm. Dr. Hülya Yanbay, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle kanser tedavisinde Psiko-onkolojik hizmetin önemi hakkında bilgi verdi. Dr. Yanbay, kanser olan kişiye hastalığını söyleme, hastaların geçtiği psikolojik süreç, hastalarda görülen psikayrit hastalıklar ve çocuk hastalarda yaşanan durumlar hakkında açıklamalar yaptı.



Psiko-onkolojik hizmetin ne olduğunu açıklayan Dr. Yanbay, ''Kanserli hastanın, ailenin ve tedavi ekibinin üzerinde psikolojik etkileriyle ilgilenir, psikolojik ve davranışsal faktörlerin kanser risk ve gidişindeki etkilerini araştırır. Kanser multidisipliner bir ekip çalışması ile tedavi edilir yani cerrahi-kemoterapi-radyoterapi veya diğer medikal tedavilerle eşgüdümlü olarak psikiyatrik yaklaşım gerekir. Amaç, tanı ve tedavi sürecinde, hastalığı ile birlikte yaşayabilen ve hastalık sonrasında yaşamını keyifle sürdüren bireyler olmasıdır'' dedi.



 



kaynak:sabah








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