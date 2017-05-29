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Kanser Mücadelesine Sanat Motivasyonu
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kanser mücadelesine sanat motivasyonu

KANSER MÜCADELESİNE SANAT MOTİVASYONU

Uşaklı iki çocuk annesi 42 yaşındaki Gülümser Akbay, 7 ay önce teşhis konulan meme kanseriyle mücadelesini ailesinin desteği ve yaptığı yağlı boya resimlerle güçlendirerek tedavide başarıya ulaştı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:00
Puan Ver : Kanser Mücadelesine Sanat Motivasyonu(9/10)7


Uşaklı iki çocuk annesi 42 yaşındaki Gülümser Akbay, 7 ay önce teşhis konulan meme kanseriyle mücadelesini ailesinin desteği ve yaptığı yağlı boya resimlerle güçlendirerek tedavide başarıya ulaştı. Tedavi sürecinde 70'e yakın resim çizen Akbay'ın en büyük arzusu resimlerini sergilemek.



Akbay, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yaptığını, 7 ay önce meme kanseri teşhisi konulduğunu ve bir hafta içinde ameliyat olarak tedaviye başlandığını söyledi.



TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR






Kanser teşhisi konulduğunda zor günler geçirdiğini, iki kızı ve eşinin kendisine sürekli destek olduğunu ifade eden Gülümser Akbay, ameliyatın ardından çalıştığı hastanenin onkoloji servisinde tedavisine devam edildiğini aktardı.



Tedavi sürecinin zorlu, bir o kadarda yıpratıcı olduğuna, bu durumu atlatmak için tüm aile fertlerinden destek aldığına işaret eden Akbay, şöyle devam etti: "Kemoterapi seansları beni ve vücudumu yoruyordu. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Evde kaldığım sürede küçüklüğümden beri ilgi duyduğum çok nadir olarak yaptığım resme ağırlık verdim. Salonda bir köşede yağlı boya, kara kalem çalışmalar yapmaya başladım. Resim yaptıkça hissettim ki daha mutlu oluyorum. Günümün büyük bölümü hastane ve tuvalin karşısında geçmeye başladı. Eşim resim tutkuma destek olmak için doğadan düz zemine sahip kayrak taşı dediğimiz pürüzsüz kayaçlar getirmeye başladı. Kayaçların üzerine ve tuvale resimler çizdim. 7 ay gibi bir sürede 70'e yakın resim çizdim."



Resimlerinde mutluluk temasını daha çok işlemeye çalıştığını aktaran Akbay, çevresindeki herkesin kendisine destek olduğunu görmenin güç verdiğini dile getirdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kanser  Mücadelesine  Sanat  Motivasyonu    haber

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