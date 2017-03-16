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kanser kök hücrelerini yok ediyor aynı zamanda…

KANSER KÖK HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR AYNI ZAMANDA…

Bilim adamları, C vitamininin (askorbik asit) kanser kök hücrelerini yok edebildiği sonucuna vardı.

Tarih : 16 Mart 2017, 11:00
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Bilim adamları, C vitamininin (askorbik asit) kanser kök hücrelerini yok edebildiği sonucuna vardı. Sonuçları "Oncotarget" dergisinde yayımlanan, İngiltere'nin Manchester Salford Üniversitesinde yürütülen bir araştırma C vitamininin, deneysel ilaç 2-DG'den 10 kat daha etkili olduğunu ortaya koydu.



Araştırmacılar, kanser kök hücrelerinin (CSCs) çoğalmasını durdurmak konusunda üç doğal maddenin (caffeic acid phenyl ester, silibinin ve askorbik asit), üç deneysel ilacın (actinonin, FK866 ile 2-DG) ve bir klinik ilacın etkinliğini inceledi.



 



kaynak:sabah








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