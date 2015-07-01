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kanser ilaçlarında yeni dönem başladı (sgk'dan açıklama)

KANSER İLAÇLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI (SGK'DAN AÇIKLAMA)

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kullanılacak kemoterapi ilaçlarının, hastanelerden temin edilmesi uygulaması başladı.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:25
Puan Ver : Kanser İlaçlarında Yeni Dönem Başladı (Sgk'dan Açıklama)(10/10)10


Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kullanılacak kemoterapi ilaçlarının, hastanelerden temin edilmesi uygulaması başladı. Eczacıların, ‘Hastanelerde bulunmayan ilaçlar hastalara sorun yaşatır” şeklindeki açıklamalarına SGK'dan yanıt geldi: Hastanelerde bulunmayan ilaçların eczanelerden temininde kısıtlama yok.



SGK Başkanlığından yapılan açıklamada, kurum ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, 1 Temmuz'dan itibaren tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kullanılacak kemoterapi ilaçlarının, hastanelerce temin edilmesi uygulamasına geçildiği belirtildi.



“SADECE DAMAR YOLUNDAN VERİLECEK İLAÇLARI KAPSIYOR”



Söz konusu ilaçların, kemoterapide kullanılan tüm ilaçları kapsamadığına işaret edilen açıklamada, yalnızca hastane ortamında damar yolundan uygulanması, özel koşullarda saklanması, taşınması gereken ve tamamına yakını ithal olan ilaçları içerdiği vurgulandı.



“HASTA FAYDASININ ARTTIRILMASI, İLAÇ İSRAFININ ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR”



Kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bulunmaması halinde hastalarca eczanelerden temin edilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Bu şekilde temin edilen ilaçların bedelleri, SGK tarafından hastanenin alacağından mahsup edilecektir. Bu uygulamayla hastaların, eczanelerden ilaç temini ve saklanması konusunda yaşadıkları sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Hastanın kilogramına göre uygulanan ilaçların bir kutusunun tek bir hastaya fazla gelmesi nedeniyle, yeni uygulama ile bir hastadan artan ilaçlar diğer hastalara kullanılabilecektir. Bu durum, hasta faydasının arttırılması, artan ilaçlardan doğabilecek israfın önlenmesi açısından son derece önemlidir" ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Kanser  İlaçlarında  Yeni  Dönem  Başladı  (Sgk  Dan  Açıklama)    haber

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