

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziyet Köse, doğru beslenmenin kanser hastalarının gerek kemoterapi, gerekse kemoterapi sonrası takipleri sürecinde çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Tanı koyulur koyulmaz, daha tedaviler başlamadan hastalar ve yakınları daha iyi beslenme için arayışlara girmektedirler. Hekim hasta görüşmelerinde hemen her hasta ve yakını beslenme konusunda sorular sormakta ancak çoğunlukla verilen bilgiler hastayı tatmin edememektedir" dedi.



Kanser hastalarının sağlıklı ve enerjik olmaları, vücut ağırlığını dengelemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Naziyet Köse, vücudun temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, tedavinin yan etkilerini daha iyi tolore edebilmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması ve iyileşmeyi hızlandırmak için sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu ifade etti. Kemoterapi hastalarında beslenmenin tedavinin sonuçları üzerinde etkili olması nedeniyle göz ardı edilemeyecek bir parametre olduğunun altını çizen Köse, "Kemoterapi alan hastaların çoğu vitamin desteği veya alternatif tıp ürünleri veya daha önce pek de kullanmadıkları (arı poleni, ısırgan otu, keçiboynuzu pekmezi vb.) ürünleri kullanmaya eğilim gösteriyorlar.







kaynak:sabah