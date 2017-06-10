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KANSER HASTALARI İLAÇ PARASI ÖDEMEYECEK


KANSER HASTALARI İLAÇ PARASI ÖDEMEYECEK
Tarih : 10 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : Kanser Hastaları İlaç Parası Ödemeyecek(8/10)7


İLAÇTA KRİZ BİTTİ

Kadınlarda kanser vakalarında ilk sırada gözüken meme kanseri tedavisinde alternatifi olmayan tamoksifen isimli ilacın, firma tarafından 30 miligramının piyasadan çekilmesinin ardından başlayan sıkıntıyı SGK çözdü. SGK, yeni SUT düzenlemesiyle ilacın 60 miligramını da geri ödeme listesine alarak hastaların hizmetine sundu.



KUTU FİYATI 1.600 EURO

SGK, böbrek kanseri ve hodgink lenfoma hastaları için de opdivo isimli ilacı yurtdışı ödeme listesine aldı. Doktorların reçetelemesi halinde ilacın yurtdışından ücretsiz temini sağlanacak. İlacın piyasa değerinin kutu başı bin 600 euro olduğu öğrenildi.



AIDS'LİYE YENİ NESİL İLAÇ

SGK'nın yeni SUT düzenlemesi HIV virüsü taşıyan hastalar için de yeni nesil bir ilacın geri ödeme listesine aldı. Böylelikle AIDS hastaları dünyada kullanılan en ileri teknoloji ilaçlarla tedavi imkânı bulabilecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kanser  Hastaları  İlaç  Parası  Ödemeyecek    haber

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