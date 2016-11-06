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Kanser Düşmanı Brokoli

KANSER DÜŞMANI BROKOLİ

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı brokolinin kansere karşı en güçlü koruyucu olduğunu söyledi.

Tarih : 06 Kasım 2016, 13:07
Puan Ver : Kanser Düşmanı Brokoli(10/10)11


Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı brokolinin kansere karşı en güçlü koruyucu olduğunu söyledi.



Diyette düzenli brokoli tüketiminin kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkları azaltmaya ve önlemeye yardımcı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "1 bardak çiğ brokoli günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 153'ini, folat ihtiyacının yüzde 14'ünü, A vitamini ihtiyacının yüzde 11'ini ve diyet lifi ihtiyacının da yüzde 9'unu karşılar" dedi.



K vitamininin kanın pıhtılaşması için gerekli birçok proteinin çalışması için gerekli olduğunu kaydeden Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "C vitamini: Vücudun doku ve kemik yapısında olan kollajenin yapımı için gereklidir. Yaraların iyileşmesini sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest Radikal hasarına karşı vücudu korur. Lif: Yüksek lif içeren diyetler sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur. Aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcıdır.



Potasyum: Sinirlerin iletimi ve kalbin kasılma fonksiyonları için gerekli bir mineral ve elektrolittir. Folat: Vücutta yeni hücrelerin üretimi ve korunması için gereklidir. Lutein: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt oluşum riskini yavaşlatabilir. Osteoartiriti önler: Brokoli içerdiği sulforaphen adlı bileşik sayesinde eklem rahatsızlıklarına karşı savaşır. Bu bileşik iltihaplanmaya neden olan enzimleri yok ederek kıkırdağın yapısını korur. Cildi UV ışığın etkilerine karşı korur: Brokoli cilt kanserini önlemeye yardımcıdır. Bu özelliğinden brokoliyi yiyerek değil cilde doğrudan uygulayarak faydalanabiliriz. Yapılan çalışmalarda ultraviyole radyasyonun zararlı etkileri cilde brokoli ekstresi uygulandığında azaltılmıştır" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Kanser  Düşmanı  Brokoli    haber

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