Diyetisyen Şeyda Sular, beyaz çayın protein açısından çaylar arasında en zengin orana sahip olduğunu ifade etti. Beyaz çayın yağların parçalanmasını hızlandırdığını söyleyen Diyetisyen Sular, kanser hücrelerini engellediğini kaydetti. Sular beyaz çayın özellikle kolon kanserini durdurduğunu anlattı.



Diyetisyen Şeyda Sular, beyaz çayın kanseri önlediğini belirterek, faydaları hakkında bilgi verdi. Diyetisyen Şeyda Sular, “Beyaz çay, çay (camellia sinensis) bitkisinin tomurcuk ve genç yapraklarından elde edilen ve direk güneş ışığıyla kurutularak fermentasyon işlemine maruz kalmadan minimum oksidasyonla elde edilen bir çay türüdür. Yapılan bir çalışmalarda çaylar arasında protein açısından en zengin beyaz çaya ait olduğu ve bunun nedenini beyaz çayın hasat edilen kısmının tomurcuk kaynaklı olduğundan düşünülmektedir" dedi.