

En yoksul dönemlerinde bile bilim ve araştırmadan vazgeçmeyen Küba, en büyük yeniliğini sağlık alanında yaptı.



Sürekli puro içilen ülkede akciğer kanserinin çok yaygın olması nedeniyle azimli tıpçılar, 25 yıl boyunca kansere karşı bir aşı üzerine çalıştı.



KANSER AŞISI KÜBA'DA KULLANIMDA



2008'deki klinik denemelerin ikinci fazında, aşı olan kanser hastalarının diğerlerine oranla 4 ila 6 ay uzun yaşadığı tespit edildi. Küba Sağlık Bakanlığı Cimavax adlı aşıyı halka ücretsiz vermeye başladı. Küba'daki bin kişiden sonra Avrupa'da da bin kişi teste tabi tutuldu.



TÜMÖR SALDIRMAK YERİNE TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR



Aşının, ömrü bir yıla kadar uzatabildiği, 60 yaş altındaki hastalarda iyi sonuç verdiği ortaya kondu. Bu aşı doğrudan tümöre saldırmıyor. Tümörün ürettiği ve kanda dolaşan “epidermal büyüme faktörü” adlı proteini hedef alıyor. Bu protein hücrelere büyümesini ve bölünmesini söylüyor, kanseri yayıyor. Aşı işte bu proteinin kanser hücrelerine yapışmasını engelliyor.



ÖNLEYİCİ BİR AŞI DEĞİL



Cimavax önleyici bir aşı değil. Var olan tümörlerin büyümesini ve metastaz atmasını engelliyor. Geç aşama kanseri, kronik ama beraber yaşanabilen bir hastalığa dönüştürüyor.



ABD, GIDA VE İLAÇ DAİRESİ'NDEN İZİN ALMA SÜRECİNDE



Obama'nın Küba açılımından sonra ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü aşıya ilgi gösterdi ve klinik deneyleri başlatmaya karar verdi. Şu anda Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan izin alma sürecindeler.



Bu aşının klinik testlerden geçmesi, ABD'de kullanıma girmesi 5-10 yıllık bir süreç. Küba'nın üretim kapasitesi sınırlı. Testleri akciğer dışındaki kanserlere uygulama şansları da olmadı.



ESAS DEVRİMİ SAĞLIKTA YAPMIŞ OLACAK



O yüzden ABD ve diğer ülkelerin katılımı çok önemli. Uzmanlar, testler olumlu sonuç verirse, bir gün Cimavax'ın insanların çocukken yaptıracağı önleyici bir aşı haline gelebileceğini belirtiyor. Küba esas devrimi, insanlığın en büyük düşmanı olan kansere karşı yapmış olacak.







kaynak:yeniakit