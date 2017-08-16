Adana'da polisin şafak vakti operasyon yaptığı ve adeta bir cephanelik ele geçirdiği villada bulunan materyallerle ilgili şok edici ayrıntılar ortaya çıktı.

VİLLADA DEV BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Dakika dakika polis kameralarına da yansıyan operasyonda villada 12 uzun namlulu silah, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, bin uzun namlulu silah mermisi, 96 şarjör, 12 polis üniforması, 49 gri büyük kova, 1 amper ölçer, 1 lehim malzemesi, 4 lehim tabancası, 42 silikon mumu, 2 lehim kablosu, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 6 koli bandı, 3 siyah bant, 20 litrelik 24 boş bidon, 25 gaz maskesi, 10 pil, 10 açma kapama anahtarı, 10 zil butonu, 1 karışım yapmak için mutfak robotu, 500 gramlık 150 teneke kutularda mantar, 20 litrelik 11 mazot dolu bidon, 18 kilogramlık yapıştırıcı, 10 yastık, 10 sünger yatak, 10 battaniye, 2 hasır ve oldukça fazla konserve yiyecek ve ekmek ele geçirmişti. Polis ele geçirdiği malzemeleri tek tek analiz etmeye başladı.

KANLI EYLEMLER İÇİN BOMBA MALZEMELERİ

Polis, özellikle ele geçen 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 20 litrelik mazot dolu 11 bidon, 10 kapama açma anahtarı, 10 zil butonu, lehim makineleri, karıştırıcı robot, bant ve kabloları bomba imha ekiplerine verdi. Yapılan bu incelemede teröristlerin amonyum nitrat, mazot ve çiviyi karıştırıp güçlendirerek bomba yapacağı tespiti yapıldı.

"VALİLİKTE PATLATILAN BOMBA YÜKLÜ ARAÇ GİBİ 10 TANE YAPILABİLİR"

Ayrıca yapılacak bombanın malzemelerin çokluğundan ve açma kapama anahtarı ile zil buton sayısından yola çıkarak 24 Kasım 2016 yılında Adana Valiliğinde patlatılan bomba yüklü araç gibi 10 bomba yüklü araç yapılacağı tespit edildi. Yapılan bombanın da zil butonu olmasından dolayı aynı valilikte olduğu gibi uzaktan kumanda ile patlatılacağı ve evdeki boş kovaların içine yerleştirileceği belirlendi.

POLİS, ÇALINTI VE KİRALIK OTOMOBİL ALARMI VERDİ

Polis ayrıca eylemin bomba yüklü araç ile yapılacağı tahmini üzerinde durduğu için çalıntı ve kiralık araçlar üzerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda ortadan kaybolan ve 12 kişi olduğu tahmin edilen teröristlere de ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca terör ekiplerinin iz üzerinde olduğu teröristleri yakalamanın an meselesi olduğu de öğrenildi.

12 ANKARA POLİS ARMASI BAŞKENTTE SUİKAST ŞÜPHESİNİ ARTIRDI

Bölücü terör örgütü PKK'nın son yıllarda şehirlerde eylem yaparken özel harekat ve polis kıyafeti kullanması olayı villada ele geçen polis üniformalarından bu eylemde de polis kıyafeti kullanacağını ortaya çıkardı.

PKK'LILAR POLİS ÜNİFORMASIYLA KANLI EYLEMLER YAPMIŞLARDI

Adana'da 30 Temmuz 2015 yılında Pozantı ilçesinde 2 polisin şehit edildiği olayda öldürülen 2 terörist de özel harekat üniforması giymişti. En son Hakkari'de PKK'lılar yine polis kıyafeti giyip saldırı yapmıştı. Villada ele geçen üniformaların normal polis merkezinde görev alan polislerin giydiği mavi gömlek, lacivert pantolon olması yanı sıra polislerin koluna taktığı şehir armasının Ankara olması dikkat çekti. Bu da PKK'lıların Ankara'da bir eylem yapacağı tahminini akla getirdi. PKK'lıların Ankara'da polis üniforması ile suikastler yapma ihtimali üzerinde dururken, ele geçirilen patlayıcı malzemeleriyle de bir çok il de bomba yüklü araçla eylem yapma ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Kaynak: haberinburada