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kanlı ceset torbası alarma geçirdi

KANLI CESET TORBASI ALARMA GEÇİRDİ

ANTALYA'da çöp konteynerinde bulunan kanlı ceset torbası, cinayet şüphesiyle polisi alarma geçirdi.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Kanlı Ceset Torbası Alarma Geçirdi(10/10)11


Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi 452 Sokak'ta Sabah saatlerinde çöp atmak için konteynerin kapağını açan bir kişi, kanlı ceset torbasıyla karşılaştı. Torbayı çıkaran mahalle sakini, cinayet şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset torbasında ve çöp konteynerinde uzun süre inceleme yaptı. Torbanın üzerindeki barkodu da soruşturan ekipler, olayı kısa sürede aydınlattı.



Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan yabancı uyruklu bir kişiye ait cesedin, ceset torbasıyla defin hizmeti sunan firmaya teslim edildiği, firmanın da cenazeyi tabuta yerleştirdikten sonra torbayı çöpe attığı belirlendi.



Defin hizmeti sunan firma yetkilisiyle de görüşen polis ekipleri, bu işlemin rutin olduğunu ancak torbanın kanlı olması nedeniyle dikkati çektiğini belirledi.



Ceset torbası tekrardan çöpe atıldı.



 



kaynak:milliyet








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