KANLI BIÇAKLI OLDULAR! ESKİ DOSTLAR YİNE EL SIKIŞMADI
Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray maçında kavga eden ve araları açılan Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel, ligdeki Göztepe-Fenerbahçe maçında el sıkışmadı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu yine el sıkışmadı.
DERBİDEN SONRA ARALARI DÜZELMEDİ
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kavga ettikten sonra arası düzelmeyen iki oyuncu, Göztepe - Fenerbahçe maçından önce de el sıkışmadı.
İki oyuncu geçtiğimiz sezonda karşı karşıya geldikleri karşılaşmalarda el sıkışmamıştı
Kaynak: haberinburada
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