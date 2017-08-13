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Kanlı bıçaklı oldular! Eski dostlar yine el sıkışmadı

KANLI BIÇAKLI OLDULAR! ESKİ DOSTLAR YİNE EL SIKIŞMADI

Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray maçında kavga eden ve araları açılan Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel, ligdeki Göztepe-Fenerbahçe maçında el sıkışmadı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 01:10
Puan Ver : Kanlı Bıçaklı Oldular! Eski Dostlar Yine El Sıkışmadı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu yine el sıkışmadı.



DERBİDEN SONRA ARALARI DÜZELMEDİ



Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kavga ettikten sonra arası düzelmeyen iki oyuncu, Göztepe - Fenerbahçe maçından önce de el sıkışmadı.



İki oyuncu geçtiğimiz sezonda karşı karşıya geldikleri karşılaşmalarda el sıkışmamıştı


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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