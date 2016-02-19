

TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının yer aldığı Devlet Mahallesi'nde, önceki akşam saat 18.30 sıralarında askeri personeli hedef alan terör saldırısının 8 Ağustos 2014'e kadar uzanan izini sürdü. 28 kişinin can verdiği, 61 kişinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen kriminal çalışma sonucu kimliği belirlenen, Suriye Amude doğumlu 24 yaşındaki Salih Neccar, 8 Ağustos 2014'te Türkiye'ye giriş yaptı.







2015'İN TEMMUZ AYINDA MÜLTECİ KAYDI YAPTIRDI







BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİYLE KREDİ KARTI ÇIKARILDI, ARAÇ KİRALANDI







Neccar'ın Ankara'da saldırıyı gerçekleştirdiği araçla buluşma öyküsü ise 20 Aralık 2015'e uzanıyor. Patlamadan hemen sonra bombalı aracın üzerinde 06 FB .... nolu plaka tespit edildi. Lüks aracın motor ve şasi numarası incelendiğinde aracın 34 KK .... plakalı ve B.T. adına kayıtlı olduğu belirlendi. Aynı marka ve modele tescilli olan 06 FB .... plakasının 12 Ocak 2016'da satış işlemi yapılarak devredilen bir başka araca ait olduğu ortaya çıktı. Polis bu bilgi üzerine 34 KK .... plakalı araçla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Aracın 20 Aralık 2015'te İzmir'den; muhtemelen kimlik bilgileri çalınmış Tuncay A. adlı bir kişiye düzenlenmiş kredi kartı ve sahte kimlikle bir kiralık araç firmasından kiralandığı anlaşıldı. Tuncay A. adını kullanarak aracı kiralayan kişinin aslında Giresun doğumlu Hüseyin G. olduğu tespit edildi. Hüseyin G.'nin sahte çek düzenlemekten sabıka kaydı olduğu belirlendi. Polis, Hüseyin G.'yi mercek altına alınca Murat K. ve Serdar B. ile birlikte İzmir'e giderek aracı birlikte kiraladıklarına dair kamera görüntülerini buldu.







HIRSIZLIK ÇETESİ ARACI BİR PKK'LIYA SATTI







Habertürk'ün haberine göre araştırmalarda, zanlıların aracı kiraladıktan sonra iade etmediği belirlendi. Kiralama şirketi de 11 Ocak 2016'da polise başvurup aracın sahte evrakla çalındığını belirtip şikâyetçi olmuştu. Bu arada araç İstanbul'da internetten PKK'ya satılmıştı. İstihbarat birimlerinin araştırmaları sırasında aracın 4 Ocak 2016'da İstanbul'dan Ergani'ye gittiği tespit edildi. 8 Ocak 2016'da ise araç Elazığ-Malatya-Kayseri- Kırıkkale güzergâhını kullanarak Ankara'ya gitti ve patlamanın yaşandığı güne kadar 39 gün boyunca Ankara'da kaldı. Bir iddiaya göre bomba düzeneği araca Diyarbakır'da yüklendi. Ancak aracın bombayla 600 kilometre yol yapmasının ve Ankara'da 39 gün geçirmesinin mümkün olmadığı da bir başka iddia. Buna göre bombanın araca başkent yakınlarında yüklenmiş olması ihtimaller arasında.







39 GÜN ANKARA'DA KALAN ARACA BAŞKA BİR ARAÇ ESKORTLUK ETTİ







Polis, aracı alan, İstanbul'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Ankara'ya götüren kişinin kimliğini de belirledi. Aracı bu şehirler arasında taşıyan kişinin Suriyeli bir kişi adına kayıtlı bir cep telefonu kullanan Metin A. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Metin A.'nın Ankara'ya getirdiği aracı Kudbettin O.'ya teslim ettiği belirlendi. Kudbettin O.'nun da aracı saldırıyı gerçekleştiren Salih Neccar'a teslim eden kişi olduğu ileri sürüldü. Salih Neccar'a saldırıyı gerçekleştirdiği günün öncesi yakalanmaması için bir araç eskortluk yaptı. Neccar'ın içinde olduğu araç bu sırada MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Ve önceki gün 18.31'de aynı araç TSK'nın servis araçlarına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.







40 TL'LİK AKARYAKIT ALDI







Salih Neccar'ın saldırı öncesinde Eskişehir yolu üzerindeki bir benzinlikten 40 TL'lik akaryakıt aldığı belirlendi. Söz konusu benzinlikten kamera kayıtları alındı. Saldırgan, daha sonra saldırıyı düzenlediği yere gitti.







TNT VE RDX KULLANILDI







Kriminal araştırmada, patlayıcının TNT ve RDX tipi olduğu (İngiliz menşeli), patlamanın etkisinin artırılması için mazot ile güçlendirildiği tespit edildi. Bomba düzeneğinin her ihtimale karşı pil ile de desteklendiği belirlendi. ‘Pil düzeneği'nin, teröristin bombayı patlatamaması durumunda sistemi yedeklemek amacıyla oluşturulduğu, bombanın bu şekilde zaman ayarlı hale de getirildiği öğrenildi.