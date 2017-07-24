KANGAL CİNSİ KÖPEK TEK SEFERDE 17 YAVRU DOĞURDU
Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de kangal cinsi "Kıtmir" adlı köpek, tek batında 17 yavru doğurdu.
Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de kangal cinsi "Kıtmir" adlı köpek, tek batında 17 yavru doğurdu. Köpeğin sahibi Cihat Bakırcı, daha önceden de defalarca köpek beslediğini, bir köpeğin ortalama 8 ila 10 arasında yavru doğurduğunu ama 17 yavru doğuran bir köpeğe ilk kez rastladığını dile getirdi.
TEK SEFERDE 17 YAVRU DOĞURDU
Termal ilçesi Yenimahalle Orman Deposu mevkiinde yaşayan Cihat Bakırcı'ya ait "Kıtmir" adlı köpek yavruladı. Bakırcı, köpeğinin yavruladığını fark ederek yanlarına gittiğinde ise 17 yavru görünce gözlerine inanamadı. Daha önceden de defalarca köpek beslediğini dile getiren Bakırcı, bir köpeğin ortalama 8 ila 10 arasında yavru doğurduğunu ama 17 yavru doğuran bir köpeğe ilk kez rastladığını dile getirdi.YAVRULARDAN BİRİ ÇOK KÜÇÜK OLUP BESLENEMEDİĞİNDEN 2 GÜN İÇERİSİNDE ÖLDÜ
Bakırcı, yavrulardan 1 tanesinin çok küçük doğduğunu, annesinin besleyememesinden dolayı 2 gün içerisinde öldüğünü söyledi.
4 SENE ÖNCE DE BİR KANGAL KÖPEĞİ BİR BATINDA 20 YAVRU DÜNYAYA GETİRMİŞTİ
Dişi köpek ise geri kalan 16 yavruyu beslemeyi sürdürüyor. Sahibi, köpeğinin yavrularına daha rahat süt verebilmesi için özel besinlerle takviye yapıyor. Öte yandan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4 sene önce Ercan Temel'e ait bir kangal köpeği bir batında tam 20 yavru dünyaya getirmişti.
Kaynak: haberinburada
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