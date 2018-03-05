KANDİL'İN GÖREVLENDİRDİĞİ TERÖRİST, RACO'DAKİ ÇATIŞMADA AĞIR YARALANDI
Mehmetçik'in teröristlerden aldığı PKK'nın kalesi Raco'daki çatışmalarda, Kandil'in görevlendirdiği Hüseyin Gabar ile "Şahin" kod adlı yardımcısı ağır yaralandı.
Mehmetçik, PKK'nın kale olarak gördüğü Raco'yu iki saatte alırken, Kandil'in kayıpları azaltmak için görevlendirdiği Hüseyin Gabar ile "Şahin" kod adlı yardımcısı da ağır yaralandı. Türkiye'den giden "Şahin" isimli teröristin Halep'te rejime ait hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
RACO ZAFERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Zeytin Dalı Harekatı'nda Raco zaferi dönüm noktası oldu. Terör örgütünün 3 gün içerisinde 344 kayıp verdiği Raco cephesinde vurulan darbenin ardından özgürleştirilen Şeyh Hadid beldesi stratejik öneme sahip. Şeyh Hadid, Raco ve Cinderesi, PKK'nın en yoğun tahkimat yaptığı, en fazla tünel kazıp terörist bulundurduğu bölgeler olma özelliği taşıyor.
KANDİL'İN GÖREVLENDİRDİĞİ PKK ELEBAŞI DA YARALANDI
Raco'da yoğunlaşan çatışmalarda Kandil kadrosundan yüzlerce PKK'lı etkisiz hale getirilirken bölgeye gönderilen sözde saha komutanlarından Hüseyin Gabar ve Türkiye'den gelen yardımcısı Şahin kod adlı terörist de ağır yaralandı. Türkiye vatandaşı Şahin kod adlı elebaşı, Halep'te Esed'e ait hastanede ameliyata alındı. (Kaynak:Yeni Şafak)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakanlığın Kararına Uyan Yok! Çakarlı Araçlar Trafiğin Kabusu Oldu
- Hdp'li Eski Vekilin Afrin Yalanı Ortaya Çıktı
- Çamlıca'daki Tv Kulesine Yıldırım Düşmüştü! Görüntüler Ortaya Çıktı
- Sınırda Yakalanıp Tutuklanan İki Yunan Askerinin Tahliye Talebine Ret!
- Bilal Erdoğan: Erdoğan'dan Sonra Kim Gelecek, Bunu İyi Düşünmemiz Lazım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar