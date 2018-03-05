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Kandil'in görevlendirdiği terörist, Raco'daki çatışmada ağır yaralandı

KANDİL'İN GÖREVLENDİRDİĞİ TERÖRİST, RACO'DAKİ ÇATIŞMADA AĞIR YARALANDI

Mehmetçik'in teröristlerden aldığı PKK'nın kalesi Raco'daki çatışmalarda, Kandil'in görevlendirdiği Hüseyin Gabar ile "Şahin" kod adlı yardımcısı ağır yaralandı.

Tarih : 05 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Kandil'in Görevlendirdiği Terörist, Raco'daki Çatışmada Ağır Yaralandı(6/10)2

Mehmetçik, PKK'nın kale olarak gördüğü Raco'yu iki saatte alırken, Kandil'in kayıpları azaltmak için görevlendirdiği Hüseyin Gabar ile "Şahin" kod adlı yardımcısı da ağır yaralandı. Türkiye'den giden "Şahin" isimli teröristin Halep'te rejime ait hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

RACO ZAFERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Zeytin Dalı Harekatı'nda Raco zaferi dönüm noktası oldu. Terör örgütünün 3 gün içerisinde 344 kayıp verdiği Raco cephesinde vurulan darbenin ardından özgürleştirilen Şeyh Hadid beldesi stratejik öneme sahip. Şeyh Hadid, Raco ve Cinderesi, PKK'nın en yoğun tahkimat yaptığı, en fazla tünel kazıp terörist bulundurduğu bölgeler olma özelliği taşıyor.

KANDİL'İN GÖREVLENDİRDİĞİ PKK ELEBAŞI DA YARALANDI

Raco'da yoğunlaşan çatışmalarda Kandil kadrosundan yüzlerce PKK'lı etkisiz hale getirilirken bölgeye gönderilen sözde saha komutanlarından Hüseyin Gabar ve Türkiye'den gelen yardımcısı Şahin kod adlı terörist de ağır yaralandı. Türkiye vatandaşı Şahin kod adlı elebaşı, Halep'te Esed'e ait hastanede ameliyata alındı. (Kaynak:Yeni Şafak)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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