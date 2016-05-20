

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarıyla Kandil bölgesindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2016 tarihinde; alınan istihbaratı değerlendirilmesi sonucu 21: -21: 45 saatleri arasında Kandil Bölgesine, F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen sığınak, ağaç altındaki barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alınarak imha edilmiştir. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmaları devam etmektedir. Hava Harekatı icra eden uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.