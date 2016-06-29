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kandil'e hava harekatı; 38 terörist öldürüldü

KANDİL'E HAVA HAREKATI; 38 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Savaş uçakları Irak' ın kuzeyinde bulunan Kandil' deki PKK yuvalarını ateş altına aldı. Önceki gün gerçekleştirilen hava harekatı sonucu ilk belirlemelere göre 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 7 teröristin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 10:25
Puan Ver : Kandil'e Hava Harekatı; 38 Terörist Öldürüldü(7/10)9


Üslerinden dün havalanan savaş uçaklarının ateş altına aldığı Kandil' de örgüte ait 3 hedef ise imha edildi.



TSK VE KOALİSYON UÇAKLARI Suriye' DEKİ IŞİD HEDEFLERİNİ VURDU



Suriye' deki IŞİD hedefleri fırtına obüsleriyle vuruldu. Koalisyon uçaklarının havadan  gerçekleştirdiği 1 hava harekatı sonucu 15 IŞİD hedefi imha edildi..



Suriye' nin kuzeyinden  Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD  terör örgütüne ait silah mevzii, katyuşa ve havan silahlarından oluşan 15 hedef TSK' nın  fırtına obüsü atışları ve Koalisyon uçakları tarafından yapılan 1 hava harekâtı sonucunda imha edildi.








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