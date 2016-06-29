

Üslerinden dün havalanan savaş uçaklarının ateş altına aldığı Kandil' de örgüte ait 3 hedef ise imha edildi.







TSK VE KOALİSYON UÇAKLARI Suriye' DEKİ IŞİD HEDEFLERİNİ VURDU







Suriye' deki IŞİD hedefleri fırtına obüsleriyle vuruldu. Koalisyon uçaklarının havadan gerçekleştirdiği 1 hava harekatı sonucu 15 IŞİD hedefi imha edildi..







Suriye' nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik atış yapma hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait silah mevzii, katyuşa ve havan silahlarından oluşan 15 hedef TSK' nın fırtına obüsü atışları ve Koalisyon uçakları tarafından yapılan 1 hava harekâtı sonucunda imha edildi.