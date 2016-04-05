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KANDİL'E 8 UÇAKLA HAVA HAREKATI


KANDİL'E 8 UÇAKLA HAVA HAREKATI
Tarih : 05 Nisan 2016, 15:00
Puan Ver : Kandil'e 8 Uçakla Hava Harekatı(8/10)9


8 uçakla yapılan harekatta çok sayıda sığınak ve mühimmat deposunun lazer güdümlü akıllı bombalarla vurularak imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"04 Nisan 2016 tarihinde saat 21:00 - 23:00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan  Kandil'deki hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 8 Hava aracı ile (F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir."








Etiketler: Kandil  E  8  Uçakla  Hava  Harekatı    haber

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