KANDİL'E 8 UÇAKLA HAVA HAREKATI
8 uçakla yapılan harekatta çok sayıda sığınak ve mühimmat deposunun lazer güdümlü akıllı bombalarla vurularak imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;
"04 Nisan 2016 tarihinde saat 21:00 - 23:00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan Kandil'deki hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 8 Hava aracı ile (F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir."
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