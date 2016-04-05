

8 uçakla yapılan harekatta çok sayıda sığınak ve mühimmat deposunun lazer güdümlü akıllı bombalarla vurularak imha edildiği bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;



"04 Nisan 2016 tarihinde saat 21:00 - 23:00 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan Kandil'deki hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 8 Hava aracı ile (F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir."