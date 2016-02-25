

KUZEY Irak Kandil bölgesinden dün gece Şırnak'ın İdil ilçesine sızmaya çalışan 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Arazide yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerin 2'si hariç diğerlerinin dağ kadrosunun önemli isimleri olduğu öğrenildi.







PKK'LILARDAN 10'U DAĞ KADROSUNUN ÖNEM VERDİĞİ İSİMLER







Şırnak İdil İlçesi'nde devam eden operasyonlar kapsamında 24 Şubat 2016 tarihinden Kandil bölgesinden gelerek ilçeye sızmaya çalışan 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Arazide yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerin 2'si hariç diğerlerinin dağ kadrosunun önemli isimleri olduğu öğrenildi. Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Yakalanan PKK'lılardan Kod adı 'Nuda' olan mayıncı, uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı konusunda oldukça gelişmiş metotlar uygulayan terörist olduğu, 3 yıl boyunca Kobani'de PYD/YPG saflarında çatıştığı ve Türkiye'deki olayların PKK aleyhine dönmesi üzerine Kandil'e döndüğü ve talimatlar doğrultusunda özellikle İdil'e gönderildiği belirtildi.



SUR'DAKİ KESKİN NİŞANCILARI EĞİTEN KADIN PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ







Diğer PKK'lı 'Jiyan' kod adlı kadın terörist ise PKK'nın dağ kadrosunun özel olarak yetiştirdiği keskin nişancı olduğu, dağ kadrosu tarafından önem verilen bir PKK'lı olduğu, 2 yılı aşkın süreyle YPG/PYD saflarında çatıştığı ve diğer PKK'lı gibi Kandil'e döndüğü, Diyarbakır Sur'da etkisiz hale getirilen PKK'lı kadın keskin nişancıların eğitmeni olduğu ve İdil'de başlayan operasyonların dağ kadrosu tarafından İdil ilçe merkezine gönderildiği öğrenildi.







2 PKK'LI SÖZDE İDİL SORUMLUSU VE YARDIMCISI OLARAK GÖNDERİLMİŞ







'Sipan' kod adlı üst düzey PKK'lı ise M-16 silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki askeri kaynaklar 'Sipan'ın kod adlı PKK'lının İdil Sorumlu yardımcısı olacağı ve bölgeye Sorumlu olarak gönderilen 'Ferhat' kod adlı PKK'lı ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. 'Ferhat' kod adlı PKK'lının İdil sorumlusu olarak gönderildiği, İdil'deki operasyonları yönetmek üzere dağ kadrosu tarafından görevlendirildiği, en üst düzeyde görev yapacak olan PKK'lı terörist olduğu ve İdil kırsalında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.