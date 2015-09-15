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Kandil'den hükümete flaş mesaj!

KANDİL'DEN HÜKÜMETE FLAŞ MESAJ!

Kandil'deki KCK Yürütme konseyi üyesi Murat Karasu, Avrupa'da PKK ile aynı çizgide yayın yapan Med Nuçe TV'de, tahkim edilmiş ateşkes çerçevesinde arabulucular gözetiminde bir müzakere ve demokratik çözüme hazır olduklarını söyledi.

Tarih : 15 Eylül 2015, 14:18
Puan Ver : Kandil'den Hükümete Flaş Mesaj!(6.3/10)7


HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP)nin başkan ve yöneticilerinden oluşan 8 kişilik heyet, son gelişmeleri değerlendirmek üzere gittiği Kuzey Irak'ta temaslarını tamamladı. Heyetin, Kandil Dağı'na çıkarak KCK yönetimi ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.








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