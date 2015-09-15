Kandil'deki KCK Yürütme konseyi üyesi Murat Karasu, Avrupa'da PKK ile aynı çizgide yayın yapan Med Nuçe TV'de, tahkim edilmiş ateşkes çerçevesinde arabulucular gözetiminde bir müzakere ve demokratik çözüme hazır olduklarını söyledi.