KANDİL'DEN HÜKÜMETE FLAŞ MESAJ!
Kandil'deki KCK Yürütme konseyi üyesi Murat Karasu, Avrupa'da PKK ile aynı çizgide yayın yapan Med Nuçe TV'de, tahkim edilmiş ateşkes çerçevesinde arabulucular gözetiminde bir müzakere ve demokratik çözüme hazır olduklarını söyledi.
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP)nin başkan ve yöneticilerinden oluşan 8 kişilik heyet, son gelişmeleri değerlendirmek üzere gittiği Kuzey Irak'ta temaslarını tamamladı. Heyetin, Kandil Dağı'na çıkarak KCK yönetimi ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar