

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, "akıllı mühimmatlarlar" kullanılarak yok edildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, temmuzda başlatılan hava operasyonlarıyla büyük yıkıma uğrayan Kandil bölgesinde, bölücü terör örgütünün yeniden yapılanma gayretleri çerçevesinde bazı tesisler, barınaklar ve depoların tamir edilmeye, canlandırılmaya çalışıldığı belirlendi.







Bunun üzerine terörle mücadele harekatı kapsamında 14 Kasım'da gece boyunca ihbar ve kontrol uçağı, havadan yakıt ikmali ve insansız hava araçlarının desteğiyle, F-4E 2020 ve F-16'lar ile sınır ötesi hava operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütüne ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, "akıllı mühimmat" kullanılarak tam isabetle etkisiz hale getirildi.







PKK'nın ana karargahına imha







Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Eliköy kırsalında, PKK'nın ana karargahı başta olmak üzere 9 sığınak imha edildi. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Ağrı Dağı'nda, terör örgütüne bir darbe daha indirildi. Bölgede Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan Doğubayazıt ilçesine bağlı Eliköy kırsalında bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik "Şehit Jandarma Er Mansur Cengiz-2" operasyonunda, terör örgütünün bölgede ana merkez olarak kullandığı 9 sığınak imha edildi.