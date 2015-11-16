O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kandil'deki 44 hedef vuruldu

KANDİL'DEKİ 44 HEDEF VURULDU

Türk uçakları, Kandil’deki PKK sığınaklarına yine bomba yağdırdı. Hava operasyonunda terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, “akıllı mühimmatlarla” imha edildi.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:29
Puan Ver : Kandil'deki 44 Hedef Vuruldu(10/10)9


Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, "akıllı mühimmatlarlar" kullanılarak yok edildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, temmuzda başlatılan hava operasyonlarıyla büyük yıkıma uğrayan Kandil bölgesinde, bölücü terör örgütünün yeniden yapılanma gayretleri çerçevesinde bazı tesisler, barınaklar ve depoların tamir edilmeye, canlandırılmaya çalışıldığı belirlendi.



Bunun üzerine terörle mücadele harekatı kapsamında 14 Kasım'da gece boyunca ihbar ve kontrol uçağı, havadan yakıt ikmali ve insansız hava araçlarının desteğiyle, F-4E 2020 ve F-16'lar ile sınır ötesi hava operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütüne ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklardan oluşan 44 hedef, "akıllı mühimmat" kullanılarak tam isabetle etkisiz hale getirildi.



PKK'nın ana karargahına imha



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Eliköy kırsalında, PKK'nın ana karargahı başta olmak üzere 9 sığınak imha edildi. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Ağrı Dağı'nda, terör örgütüne bir darbe daha indirildi. Bölgede Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan Doğubayazıt ilçesine bağlı Eliköy kırsalında bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik "Şehit Jandarma Er Mansur Cengiz-2" operasyonunda, terör örgütünün bölgede ana merkez olarak kullandığı 9 sığınak imha edildi.










Etiketler: Kandil  Deki  44  Hedef  Vuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER