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KANDİL'DE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


KANDİL'DE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 17 Haziran 2016, 10:06
Puan Ver : Kandil'de 9 Terörist Öldürüldü(9/10)11


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 13 Haziran'da Kandil ve Hakurk bölgesinde teröristlere ait sığınak ve barınaklara hava harekatı düzenlediği hatırlatıldı.



Açıklamada, Kandil'deki operasyona ilişkin son bilgi ve tespitlere göre 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.








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