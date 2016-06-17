KANDİL'DE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 13 Haziran'da Kandil ve Hakurk bölgesinde teröristlere ait sığınak ve barınaklara hava harekatı düzenlediği hatırlatıldı.
Açıklamada, Kandil'deki operasyona ilişkin son bilgi ve tespitlere göre 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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