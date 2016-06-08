

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine 2 ayrı hava harekatı düzenledi.







Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hem havadan hem de karadan hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince hava harekatıyla Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bölücü terör örgütüne darbe vuruldu.







TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında tespit edilen bölgelere düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve barınaklar ile Lice kırsalında tespit edilen 4 terörist grup ateş altına alınarak etkisiz hala getirildi.







Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Kuzey Irak'ın Kandil bölgesine ve Lice Kırsalına hava harekatı düzenlenerek belirlenen bölücü terör örgütü hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.







Açıklamada, 07 Haziran 2016 tarihinde 23.59-00.20 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, bölgede tespit edilen dokuz hedefin (BTÖ sığınak ve barınakları) ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.Bölgedeki BTÖ'ye ait zayiat tespit çalışmaları devam ettiği vurgulanarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.