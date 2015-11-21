KANDİL ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ
İstanbul polisi, bir hafta önce gözaltına aldığı PKK’nın İstanbul sorumlusu Vedat B’nin üzerinden çıkan dijital şifreleri çözdü, şifrelerin Kandil’den gönderildiği belirlendi.
Terör örgütü PKK'nın İstanbul kanadı, polisin yaptığı operasyon sonunda büyük bir darbe yedi. Aldığı istihbaratı değerlendiren polis, ele geçirdiği dijital cihaz içindeki bilgilerin, Kandil'den örgüte gönderilen şifre dolu talimatlar olduğunu ortaya çıkardı.
İSTANBUL SORUMLUSU
Aldığı istihbaratı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, bir hafta önce yaptıkları operasyonla PKK'nın İstanbul sorumlusu olduğu belirlenen Vedat B.'yi yakalamayı başardı. Vedat B.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırlarına gizlenmiş bir dijital cihaz ele geçirdi. Yapılan incelemede cihazın tamamen şifreli sözcüklerle dolu olduğu belirlendi. Polisin ısrarlı sorgulamasına rağmen Vedat B. konuşturulamadı.
KANDİL TALİMATI
Polisin şifre uzmanları, bir haftalık yoğun bir çalışmayla dijital cihaz içindeki şifreleri çözmeyi başardı. Şifreli sözcüklerin, Kandil'den örgüt elemanlarına gönderilmiş talimat olduğu anlaşıldı. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da 4 ayrı noktada eşzamanlı olarak operasyon yaptı. Kanlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 12 PKK terör örgütü üyesi militan yakalandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar