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kandil şifreleri çözüldü

KANDİL ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

İstanbul polisi, bir hafta önce gözaltına aldığı PKK’nın İstanbul sorumlusu Vedat B’nin üzerinden çıkan dijital şifreleri çözdü, şifrelerin Kandil’den gönderildiği belirlendi.

Tarih : 21 Kasım 2015, 09:50
Puan Ver : Kandil Şifreleri Çözüldü(10/10)12


Terör örgütü PKK'nın İstanbul kanadı, polisin yaptığı operasyon sonunda büyük bir darbe yedi. Aldığı istihbaratı değerlendiren polis, ele geçirdiği dijital cihaz içindeki bilgilerin, Kandil'den örgüte gönderilen şifre dolu talimatlar olduğunu ortaya çıkardı.



İSTANBUL SORUMLUSU



Aldığı istihbaratı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, bir hafta önce yaptıkları operasyonla PKK'nın İstanbul sorumlusu olduğu belirlenen Vedat B.'yi yakalamayı başardı. Vedat B.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırlarına gizlenmiş bir dijital cihaz ele geçirdi. Yapılan incelemede cihazın tamamen şifreli sözcüklerle dolu olduğu belirlendi. Polisin ısrarlı sorgulamasına rağmen Vedat B. konuşturulamadı.



KANDİL TALİMATI



Polisin şifre uzmanları, bir haftalık yoğun bir çalışmayla dijital cihaz içindeki şifreleri çözmeyi başardı. Şifreli sözcüklerin, Kandil'den örgüt elemanlarına gönderilmiş talimat olduğu anlaşıldı. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da 4 ayrı noktada eşzamanlı olarak operasyon yaptı. Kanlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 12 PKK terör örgütü üyesi militan yakalandı.



 










Etiketler: Kandil  Şifreleri  Çözüldü    haber

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