

İstihbarat birimlerine ulaşan bilgileri göre; uzun yıllar Kandil'de konuşlanan örgüt kadroları gruplar halinde Suriye'ye kaymaya başladı. Milliyet'ten Tolga Şardan'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; PYD'nin kontrolündeki Kamışlı, Resul Ayn, Kobani ve Afrin bölgelerinitercih eden PKK gruplarının sivil halk arasına yerleştiği belirlendi. Örgütün bu bölgelere yeterli silah ve mihimmatı beraberinde getirip depoladığı bilgilerine de ulaşıldı.