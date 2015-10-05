KANDİL KIŞI KOBANİ'DE GEÇİRECEK!
TSK harekâtlarında darbe yiyen PKK'nın üst düzey yönetiminin, PYD Kkontrolündeki Suriye topraklarına geçtiği bildiriliyor.
İstihbarat birimlerine ulaşan bilgileri göre; uzun yıllar Kandil'de konuşlanan örgüt kadroları gruplar halinde Suriye'ye kaymaya başladı. Milliyet'ten Tolga Şardan'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; PYD'nin kontrolündeki Kamışlı, Resul Ayn, Kobani ve Afrin bölgelerinitercih eden PKK gruplarının sivil halk arasına yerleştiği belirlendi. Örgütün bu bölgelere yeterli silah ve mihimmatı beraberinde getirip depoladığı bilgilerine de ulaşıldı.
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