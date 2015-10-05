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kandil kışı kobani'de geçirecek!

KANDİL KIŞI KOBANİ'DE GEÇİRECEK!

TSK harekâtlarında darbe yiyen PKK'nın üst düzey yönetiminin, PYD Kkontrolündeki Suriye topraklarına geçtiği bildiriliyor.

Tarih : 05 Ekim 2015, 09:16
Puan Ver : Kandil Kışı Kobani'de Geçirecek!(0/10)


İstihbarat birimlerine ulaşan bilgileri göre; uzun yıllar Kandil'de konuşlanan örgüt kadroları gruplar halinde Suriye'ye kaymaya başladı. Milliyet'ten Tolga Şardan'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; PYD'nin kontrolündeki Kamışlı, Resul Ayn, Kobani ve Afrin bölgelerinitercih eden PKK gruplarının sivil halk arasına yerleştiği belirlendi. Örgütün bu bölgelere yeterli silah ve mihimmatı beraberinde getirip depoladığı bilgilerine de ulaşıldı.








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